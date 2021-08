Das große Finale von Promi Big Brother rückt immer näher! Nachdem am Dienstagabend bereits Paco Steinbeck (46) den TV-Knast verlassen musste, stand eine weitere Nominierung an: Die Bewohner der Raumstation und die des Big Planet mussten sich erneut in einem Spiel miteinander messen. Das letztere Team setzte sich durch – und gewann dadurch Nominierungsschutz. Zusätzlich durften die Kandidaten nun entscheiden, welche Teilnehmer des anderen Bereichs sie auf die Exit-Liste setzen!

Nach der Challenge mussten sich die Promis ins Sprechzimmer begeben und einen Konkurrenten wählen, den sie am liebsten nach Hause schicken wollen. Bei der Entscheidung waren sich die Kandidaten jedoch nicht ganz einig – und so landeten insgesamt drei Teilnehmer auf der Exit-Liste: Danny Liedtke, Eric Sindermann (33) und Marie Lang (34). Einer von ihnen muss bereits am morgigen Mittwoch den TV-Knast verlassen.

Die Kickboxerin ist somit bereits das zweite Mal in Folge nominiert. Bereits in der vergangenen Episode wurde Marie neben dem Die Superhändler-Star Paco Steinbeck auf die Liste gesetzt. Letztendlich erhielt sie jedoch mehr Anrufe als ihr Konkurrent – und durfte somit weiterhin um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen.

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

© SAT.1 Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de