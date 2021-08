Cathy Hummels (33) zeigt gerne, was sie hat! Auf ihren Social-Media-Kanälen hält die in Dachau geborene Beauty ihre Follower regelmäßig über ihren Alltag mit Sohnemann Ludwig auf dem Laufenden. Auch von ihrem vergangenen Sommerurlaub postete die Autorin immer wieder Eindrücke aus der Sonne. Jetzt veröffentlichte die Fernsehmoderatorin einen sexy Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Brüste nur mit den Händen bedeckte.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige am Montag zwei Fotos in Schwarz-Weiß, auf denen sie sich oben ohne im Halbschatten rekelte. Während sich die Silhouette eines Palmblatts auf ihrem Körper abzeichnete, posierte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin lässig in einem Bikinihöschen für ihre Community. Ihre nackten Brüste verdeckte Cathy dabei geschickt mit ihren Händen. "Fröhlichen Montag", schrieb die Influencerin mit einem Hashtag zu den beiden Aufnahmen.

Augenscheinlich stammten die beiden Schnappschüsse noch von ihrer Reise nach Split, wo es sich Cathy bis vor Kurzem mit ihrem Sohn noch gut gehen ließ. Auch den Fans gefielen die heißen Momentaufnahmen der Mama eines Dreijährigen sehr gut. So hinterließen viele Follower Flammen-Emojis in den Kommentaren, um zum Ausdruck zu bringen, wie heiß sie Cathy auf dem Foto finden. Selbst Lilly Becker (45) brachte ihre Begeisterung mit den Worten "Sehr cooles Foto, Mama. Ich liebe es" zum Ausdruck.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

