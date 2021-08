Startet Cathy Hummels (33) bald ganz groß als Schauspielerin durch? Die Moderatorin hatte erst vor wenigen Wochen auf Social Media angeteasert, dass sie einen Job am TV-Set ergattern konnte. Kurz darauf stellte sich heraus: Cathy stand für Unter uns vor der Kamera. Schon als Kind war es ihr Traum, im Schauspielbusiness zu arbeiten. Hat sie jetzt den Grundstein dafür gelegt? Gegenüber Promiflash plauderte Cathy aus: Den nächsten TV-Job hat sie bereits an der Angel.

"Tatsächlich habe ich schon eine weitere Rolle zugesagt", verriet die 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Kein Wunder, dass sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, in Zukunft öfter in Filmen und Serien mitzuwirken, eine eindeutige Antwort parat hatte. "Auf jeden Fall", stellte die Münchnerin klar. Welchen Job sie als Nächstes an Land gezogen hat, behielt sie jedoch für sich.

Offenbar hat die Zeit am "Unter uns"-Set Cathy ganz besonders darin bestärkt, ihre Schauspielkarriere anzukurbeln. Dort sei sie nämlich nicht nur herzlich empfangen worden, sondern habe auch gemerkt, dass sie vor keine großen Herausforderungen gestellt wurde. "Ich habe mich in meine Rolle richtig reingefuchst", erzählte sie.

TVNOW, Stefan Behrens Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

RTL 2 Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

