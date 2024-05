200. "Let's Dance"-Show von Llambi: Fans sind begeistert!

Die heutige Let's Dance-Show ist für Joachim Llambi (59) eine ganz besondere: Der Profitänzer feiert ein Jubiläum. Bereits bei 200. Sendungen der Tanzshow war er an Bord. Nicht nur der Bewegungskünstler ist gerührt, auch die Fans sind total aus dem Häuschen. "Das Salz in der Suppe bei 'Let's Dance'. Danke, Herr Llambi, für alles, was Sie in den letzten (fast 20!) Jahren für 'Let's Dance' gemacht haben. Die Show wäre nicht das Gleiche ohne Sie", schwärmt beispielsweise ein Nutzer auf X.

"Fast 20 Jahre bei 'Let's Dance'", schreibt ein weiterer User fassungslos und widmet dem Juror rührende Worte: "Viele ikonische Momente, die wir nie vergessen werden. Bei jeder Show in der Jury, außer in der Kennlernshow und da war er per Video Chat dabei. Er hat viele Profis und Motsi (43) zur Show gebracht. Herr Llambi, Sie sind der Beste."

Mit seiner strengen Art macht sich der Tänzer aber nicht nur Freunde. Sandy Meyer-Wölden (41) sprach kürzlich in ihrem Podcast Die Pochers! Frisch recycelt über ihre Teilnahme im Jahr 2016 – und kritisierte Joachim dabei hart: "Der kann schon sehr fies sein. Der hat mich auch schon ein-, zweimal fast zum Heulen gebracht. Bei gewissen Leuten teilt der schon sehr hart aus." Wirklich fair finde sie das nicht, wie sie weiter erklärte: "Die meisten, die dort mitmachen, geben wirklich ihr Bestes. Du trainierst da acht bis zehn Stunden jeden Tag, dann wirst du da einfach komplett auseinandergenommen auf eine teilweise respektlose Art und Weise."

