Vanessa Hudgens war bei "Bad Boys"-Dreh schon schwanger!

Der Babybauch hat Vanessa Hudgens (35) nicht aufgehalten! Die Schauspielerin ist bald wieder auf der großen Kinoleinwand zu sehen: Gemeinsam mit unter anderem Will Smith (55) spielt sie in dem Film "Bad Boys: Ride or Die" mit. Als der Streifen gedreht wurde, herrschte in Hollywood aber einige Monate Streik. Als die Dreharbeiten wieder aufgenommen wurden, war Vanessa dann schwanger! Im Interview mit Entertainment Tonight betont ihr Kollege Will nun aber, dass das gar kein Hindernis war. Vanessa sei laut ihm eine "engagierte Arbeiterin", die "es einfach fertigmachen wollte".

Weiter erklärt der "Men in Black"-Star, dass sie am Set wohl einige Änderungen vornehmen mussten, damit der kleine Babybauch später nicht in "Bad Boys" auffällt. "Als sie dann zurückkam und wir den Film fertigstellen mussten, mussten wir erst einmal herausfinden, wie wir um die Kugel herum filmen können!", führte Will aus. Dennoch meinte er zu Vanessa, dass sie immerhin ihrem Kind später erzählen könne, dass es in dem Film mitgespielt hat.

Auf der diesjährigen Verleihung der Oscars ließ die High School Musical-Bekanntheit die Bombe platzen: Sie erschien auf dem roten Teppich mit einem kugelrunden Babybauch! In einem eng anliegenden, schwarzen Rollkragenkleid setzte sie ihre Körpermitte perfekt in Szene. Der Vater des kleinen Wunders ist ihr frischgebackener Ehemann Cole Tucker (27).

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Tatsache, dass Vanessa während ihrer Schwangerschaft an den Dreharbeiten teilgenommen hat? Großartig! Eine echte Powerfrau! Ich hätte mir gewünscht, dass sie eine Pause einlegt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de