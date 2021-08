Ist der Prince Charming der diesjährigen Staffel Kim Tränka etwa schon Vater? Dieses Gerücht kursiert seit ein paar Tagen. Immerhin bestätigte der Hottie bereits gegenüber Promiflash, dass er früher mit Frauen liiert war, bis er merkte, dass er auf Männer steht. Dabei soll auch ein Kind entstanden sein. Jetzt bestätigte Kim in der zweiten Folge des schwulen Datingformats die Nachwuchsgerüchte selbst.

Die Episode startet mit einem Gruppendate in Form eines Speeddatings in einer Weinbar. Kim entschied sich dazu, Arne, Kevin, Bon, Corey, Thomas, Felix und Manfred mit auf den alkoholischen Ausflug zu nehmen. Der einstige Take Me Out-Kandidat Manfred fragte in seiner Speed-Runde, ob der Krawattenverteiler einen Kinderwunsch habe. "Ich habe sogar schon ein Kind. Ich habe einen Sohn", erklärte der Langhaarträger überraschend.

Im Confessional holte Kim noch weiter aus: "Ich habe einen Sohn, der wird im Mai jetzt zwölf. Er ist in der Beziehung mit einer Frau entstanden. Ich bin mit 19 schon Vater geworden und die Beziehung ist dann leider in die Brüche gegangen", schilderte er die Situation. Da die Dreharbeiten schon länger zurückliegen, ist der Sprössling mittlerweile auch schon zwölf geworden.

TVNow Erstes Gruppendate in der dritten Staffel von "Prince Charming"

TVNow Kim und Manfred bei "Prince Charming"

TVNOW Kim Tränka in "Prince Charming"

