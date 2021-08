Sie sind schon jetzt die begehrtesten Kandidaten, bevor sie überhaupt auf Love Island gezogen sind! Am kommenden Montag geht die feuchtfröhliche RTL2-Kuppelshow in die sechste Runde. Nachdem Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) ihren Posten als Amors Assistentin abgegeben hat, übernimmt diesen Job jetzt TV-Legende Sylvie Meis (43)! Erst gestern wurden die 13 Islander des Startcasts verkündet – eine Promiflash-Umfrage zeigt nun, wer schon jetzt zu den absoluten Topfavoriten zählt!

Die Promiflash-Leser haben unter den männlichen und weiblichen Singles abgestimmt: In der Girls-Umfrage (1.993 Stimmen, Stand 24. August, 12:30 Uhr) landet mit 28,8 Prozent (574 Stimmen) knapp die Schweizer Ex-Bachelorette Andrina Santoro (28) auf dem Siegerpodest. Kurz hinter ihr reiht sich die süße Visual Merchandiserin Sina Elisa mit 26,1 Prozent (521 Stimmen) ein. Die Bronzemedaille für besonderen Sex-Appeal geht an die Temptation Island-Bekanntheit Lena Schiwiora mit 22,9 Prozent (457 Stimmen).

Im Jungs-Ranking (1.633 Stimmen, Stand 24. August, 12:30 Uhr) hat ganz eindeutig der ehemalige Krass Schule-Darsteller Dennis Felber die Nase vorn: Der durchtrainierte Fitness-Coach überzeugt stolze 39,9 Prozent (652 Stimmen) mit seinem Aussehen. Kurz hinter ihm landet der tätowierte Jannik aus Köln mit guten 27,5 Prozent (449 Stimmen). Den dritten Platz im Hottie-Wettstreit belegt mit 12,4 Prozent (203 Stimmen) Sonnyboy Robin Widmann.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Magdalena Possert Sina, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Lena Schiwiora

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Boy Jannik

RTLZWEI / Magdalena Possert Robin, Islander 2021

