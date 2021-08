Endlich ist es raus: Diese 13 flirthungrigen Singles gehen schon in wenigen Tagen auf Tuchfühlung! Am 30. August geht die RTL2-Datingshow bereit in die sechste Staffel. Doch nicht nur die Islander sind wie jedes Jahr taufrisch gecastet, auch bei der Moderation gibt es einen Wechsel: Nach fünf Seasons hat Jana Ina Zarrella (44) das Zepter an Sylvie Meis (43) abgegeben. Die verriet Promiflash schon vorab, dass die Besetzung dieses Jahr besonders heiß wird. Nun hat RTL2 die ersten 13 neuen Kandidaten enthüllt!

Auch in dieses Mal dürfte den aufmerksamen Trash-TV-Fans schon das eine oder andere Gesicht im Cast bekannt vorkommen: Die hübsche Brünette Andrina Santoro (28) war beispielsweise nicht nur 2019 schon die Schweizer Bachelorette, ihr wurde Anfang des Jahres sogar ein Flirt mit Rosenkollege Andrej Mangold (34) nachgesagt. Auch die 24-jährige Lena Schiwiora hat schon eine Datingshow-Vergangenheit: 2019 nahm sie noch mit ihrem Ex-Freund Robin Riebling an der ersten Temptation Island-Staffel teil, nach der sie sich sogar verlobten! Mittlerweile ist die 24-Jährige aber wieder Single und bereit, einen neuen Partner zu finden.

Dennis Felber hat auch schon jede Menge Kameraerfahrung: Der 22-Jährige war ein Jahr in der RTL2-Serie Krass Schule zu sehen. Deswegen hat der Fitness-Coach auch schon auf Instagram so einige Follower! Mit der brünetten Jessica Gjata, auch Jess genannt, wird der Cast um eine echte DJane erweitert. Die 23-Jährige ist in ihrer Heimat Kaiserslautern für ihre Auflegekünste bekannt. Der smarte Robin Widmann könnte bald einen ganz schön prominenten Partner haben: Die kleine Schwester des Augsburgers datet nämlich den Fußballer Felix Götze (23), Mario Götzes (29) kleiner Bruder.

Außerdem sind im Startcast mit dabei: der 25-jährige BWL-Student Domenik, der 26-jährige Stadtbetriebsangestellte Jannik, der 26-jährige BWL-Student Kaan, die 23-jährige Friseurin Lisa, der 23-jährige Landschaftsgärtner Philipp, die 23-jährige Studentin Sarah, die 24-jährige Visual Merchandiserin Sina und der 26-jährige Facharbeiter Steven.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

