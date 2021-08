Was für tolle Schnappschüsse! Die einstige GNTM-Kandidatin Anna Wilken (25) feierte gestern einen ganz besonderen Tag: Sie gab ihrem Verlobten, dem Profikicker Sargis Adamyan (28), endlich das Jawort. Die Beauty selbst teilte bereits wunderschöne Bilder von der romantischen Trauung. Doch ihre TV-BFF Betty Taube (26) legte noch mal eine Schippe drauf: Auf Social Media dokumentierte der Lockenkopf nämlich Sargis und Annas traumhafte standesamtliche Hochzeit!

In Bettys Instagram-Story bekommt man viele Eindrücke von Annas Feier. Die Influencerin zückte das Handy sogar beim Fertigmachen und zeigte sich mit grünen Pads unter den Augen. Natürlich durften auch Turtelfotos vom frisch vermählten Paar nicht fehlen. Anna und Sargis lächeln sich überglücklich an. Auch Betty freut sich total für ihre Freundin und deren Liebsten. "Ich liebe euch, bester Abend ever! [...] Danke an alle, die diesen Tag unvergesslich gemacht haben", schwärmte Betty abschließend.

Ganz unversehrt kamen sowohl die Braut als auch Betty anscheinend nicht durch den Tag. Nicht nur, dass Letztere jetzt einen Kater nach der Party hat – beide Ladys scheinen sich einen Zeh gebrochen zu haben. "Anna wollte Torte, ich bin losgerannt. Mir ist jemand mit Hackenschuhen auf den Zeh getreten. Ich bin weitergerannt. Anna hat ihre Torte bekommen. Wir haben festgestellt, dass Anna sich wahrscheinlich auch den Zeh gebrochen hat", schilderte Betty.

Instagram / bettytaube Sargis Adamyan, Anna Wilken und Betty Taube im August 2021

Instagram / bettytaube Anna Wilken und Betty Taube vor der Hochzeit

Instagram / bettytaube Anna Wilken und Sargis Adamyan, August 2021

Instagram / bettytaube Anna Wilkens Hochzeitsdeko

