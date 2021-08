Lizzo (33) setzt mit diesem Outfit ein Statement in Sachen Selbstliebe! Die Musikerin wird von ihren Fans nicht nur für ihre coolen Songs, sondern auch ihr starkes Selbstbewusstsein gefeiert. Regelmäßig präsentiert sich die "Juice"-Interpretin im Netz fast nackt und trotzt damit fiesen Kommentaren und Anfeindungen zu ihrer Figur. Die Beauty steht zu sich selbst – keine Überraschung also, dass sie sich nun in einem Shirt zeigt, das ihr eigenes Abbild als Print trägt!

Am Wochenende wurde die 33-Jährige von Paparazzi bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles abgelichtet. Zu diesem Anlass schmiss sich Lizzo in ein cooles Outfit aus schwarzer Lederhose und lässigem Shirt – und eben von diesem prangte dem Betrachter ein Foto der Sängerin entgegen, auf dem sie stolz ihren Po in die Kamera zeigt. "Ich habe genug für alle Bedürftigen", ist zudem auf dem Oberteil zu lesen.

Die Fans der US-Amerikanerin sind von diesem Auftritt total hin und weg. Via Instagram teilten sie fleißig ihre Begeisterung mit ihrem Idol: "Dieses Shirt ist genial", schwärmte ein User. Ein anderer schrieb zudem: "Sag mir bitte, dass man dieses Shirt bald kaufen kann!"

Instagram / lizzobeeating Lizzo, 2021

MEGA Lizzo bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles, August 2021

Instagram / lizzobeeating Musikerin Lizzo in Los Angeles

