Der Gewinn ist zum Greifen nahe! In wenigen Tagen steht bei Promi Big Brother die letzte Entscheidung an: Einer der verbliebenen TV-Stars darf sich die Krone aufsetzen und das Abenteuer als strahlender Sieger verlassen. Bis es so weit ist, heißt es aber noch einige Male zittern – denn täglich stehen eine oder sogar mehrere Nominierungen und Rauswürfe an. Einer kann jetzt aber aufatmen, denn ein Spiel verspricht Exit-Schutz. Das goldene Ticket ging an Danny Liedtke (31).

Im Duellmodus mussten die Anwärter auf das begehrte Finallos Wasser durch einen Hindernis-Parcours transportieren. Mit gefüllten Schüsseln auf dem Kopf ging es über eine Rampe, die Rutsche hinunter und unter einer Stange durch. Die Bewohner des Big Planet konnten etwas mehr als 2,7 Liter ins Ziel bringen – machte es die Raumstation besser? Tatsächlich ja! Die Sportskanonen um Marie Lang (34) gingen als glückliche Gewinner aus dem Duell. Das bedeutete also: Die Kickboxerin, Köln 50667-Star Danny oder Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33) hatten nach dieser Runde noch die Chance, auf den direkten Einzug ins Finale.

In Runde zwei mussten die drei einstigen Teamkollegen gegeneinander antreten – beim Münzen setzen hatte Marie die Spielregeln allerdings nicht richtig verstanden und schied direkt zu Beginn aus. Melli und der Serien-Darsteller lieferten sich daraufhin ein heißes Duell. Mit einem Punkt Vorsprung gewann Danny das Spiel am Ende und sicherte sich das Ticket. "Ich komme grade nicht klar – ich bin im Finale", jubelte er.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

© SAT.1 Danny Liedtke bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de