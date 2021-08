Aus der Traum vom Finale! Bei Promi Big Brother geht es jetzt in die heiße Phase – denn schon am kommenden Freitag steht die entscheidende Episode an, bei der sich herausstellt, wer die Herzen der Zuschauer erobern konnte. Der Gewinner der aktuellen Staffel wird dann ganz offiziell gekürt. Doch zunächst stand jetzt einmal der erste Exit am heutigen Abend an – und die Fans mussten sich zwischen den Nominierten Eric Sindermann (33), Marie Lang (34) und Danny Liedtke (31) entscheiden. Für Eric ist das Abenteuer im TV-All aus und vorbei.

Auf der Raumstation war das große Zittern angesagt – denn die drei Kandidaten, die um die Anrufe der Zuschauer buhlen mussten, saßen die vergangenen Stunden in dem ärmlichen Bereich des TV-Knasts ab. Schließlich verkündete der Große Bruder bereits, dass der Köln 50667-Star aufatmen und weiterhin bleiben kann. Auch Marie bekam genügend Unterstützung von ihren Fans, was bedeutet, dass der Ex-Handballer ausziehen muss. Sichtlich geknickt verließ er seine Behausung auf Zeit. Draußen gab es aber nicht nur tosenden Applaus vom Publikum, sondern auch aufmunternde Worte von den Moderatoren.

Wenn es nach Uwe Abel (51) geht, steht auch bereits fest, wer als Nächstes auf der gefährlichen Exit-Nominierungsliste landet – seine vermeintlich stärksten Konkurrentinnen: Danni Büchner (43) und Melanie Müller (33). "Danni ist ein Selbstinszenierer, Melli sowieso. Wir müssen versuchen, mal zwei Starke gegeneinander antreten lassen", erklärte er zu Beginn der heutigen Folge gegenüber Papis Loveday (44).

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

Sat.1 Uwe Abel, "Promi Big Brother"-Kandidat

