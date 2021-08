Süßer Cast-Schnappschuss von "How I Met Your Father"! Seit Langem wird über ein mögliches Spin-Off der Erfolgsserie How I Met Your Mother spekuliert, das die ganze Geschichte aus der Sicht der Mutter erzählt. Doch alle Startversuche schienen in der Vergangenheit gescheitert zu sein – bis jetzt. Das Format wird mit Hilary Duff (33) in der Hauptrolle tatsächlich umgesetzt. Hilary teilte nun das erste Cast-Foto vom Set.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die einstige Gossip Girl-Darstellerin einen Cast-Schnappschuss von ihrem neuen Engagement. "Wer ist bereit für uns? Es könnte sein, dass wir gerade vor dem Apartment von jemand Bestimmten sitzen oder auch nicht", schrieb die Promi-Mama neben den zugehörigen Bildbeitrag. Neben Hilary sind noch ihre Cast-Kollegen Chris Lowell (36), Francia Raisa (33), Tom Ainsley, Tien Tran und Suraj Sharma (28) auf der Gruppenaufnahme zu sehen.

Aktuell kann Hilary aber nicht vor die Kamera treten. Obwohl sie sich gegen Covid impfen hat lassen, infizierte sich die Sängerin jüngst mit dem Coronavirus. Sie hat sich die tückische Delta-Variante eingefangen und muss erst einmal genesen.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Der Cast von "How I Met Your Father" in einem Video-Call

Anzeige

Instagram / tomasainsley Der Cast von "How I Met Your Father"

Anzeige

Instagram / hilaryduff Schauspielerin Hilary Duff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de