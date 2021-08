Die Fans von Taylor Swift (31) bekommen die Sängerin jetzt noch öfter zu Gesicht! Die Musikerin begeistert ihre Community schon seit Jahren mit ihrer außergewöhnlichen Stimme – und auch im Netz lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Jetzt dürfen sich ihre Supporter über noch mehr Content von der gebürtigen US-Amerikanerin freuen: Taylor gibt ihr Debüt auf der beliebten Lip-Sync-Plattform Tiktok!

Am vergangenen Montag postete die "Blank Space"-Interpretin ihr erstes Video auf TikTok. In dem Clip tanzt sie zum Song "Screwface Capital" des Rappers Dave – und lässt dabei ihre jüngsten Alben mit thematisch passenden Outfits noch einmal Revue passieren. "Im Moment ist viel los. Oh, und ich bin jetzt auf TikTok. Lasset die Spiele beginnen", notierte Taylor unter ihrem Beitrag.

Die Fans der 31-Jährigen sind schon jetzt total begeistert von ihrem ersten Beitrag auf der Social-Media-Plattform. Innerhalb weniger Stunden bekommt das Video bereits über 600.000 Likes – und in der Kommentarspalte unter dem Post überschlagen sich die Follower ebenfalls mit Komplimenten. "Die Königin ist da! Verbeugt euch" und: "Oh mein Gott! Darauf habe ich so lange gewartet", lauten nur zwei der vielen Reaktionen.

TikTok / taylorswift Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

BACKGRID Taylor Swift bei den Brit Awards 2021 in London

