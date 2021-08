Sie überrascht ihre Fans mit ihrem Look! Cathy Hummels (33) begeistert ihre Follower auf Social Media für gewöhnlich mit witzigen Storys und Einblicken in ihren Alltag. Ab Herbst wird die Münchnerin jedoch in der beliebten Daily Unter Uns in die Gastrolle der Kioskbesitzerin Jenny schlüpfen. Wie sehr Cathy sich dafür ins Zeug gelegt hat, zeigte sie jetzt ihren Anhängern: Denn die konnten Jenny nun zumindest optisch schon mal kennenlernen!

Den Schnappschuss, auf dem Cathy in ihrer neuen Rolle posiert, teilte sie auf Instagram. In engen Lederleggings und Jeansjacke mit ausladendem Fellkragen sitzt sie auf den Stufen vor einem Wohnwagen. Große Creolen, Kippe und Kaffeebecher runden das Outfit ab. "Wie findet ihr den Look? Mal was anderes, oder?", tastete sich die Moderatorin vorsichtig zur Meinung ihrer Fans vor.

Die feierten den Einblick in den neuen Job ihres Idols. "Diese Rolle wirst du hervorragend gemeistert haben, da gibt es keine Zweifel", bescheinigte eine begeisterte Userin der 33-Jährigen. Andere wünschten ihr für ihre "Unter uns"-Premiere alles Gute.

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Unternehmerin

RTL 2 Cathy Hummels, Model

