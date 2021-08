Alex Mariah schwärmt von ihrem prominenten Transgender-Vorbild! Im Oktober 2018 hatte sich die Germany's next Topmodel-Gewinnerin geoutet und lebt seitdem als Frau. In einem Podcast traf das Model jetzt auf Jolina Mennen (28). In einem ehrlichen Gespräch sprachen die beiden über ihren langen Weg hin zu einem Frauenkörper. Der offene Umgang der Transgender-Influencerin mit ihrer Geschichte auf Social Media hatte Alex dabei geholfen, sich zu outen.

Im Podcast "Talk-o-Mat" offenbarte Alex: "Jolina hat mich auf meiner Reise, bevor ich in die Öffentlichkeit kam, sehr, sehr stark begleitet ohne es zu wissen." Dann richtete sie sich direkt an die 28-Jährige und erklärte: "Du warst meine Vorreiterin. Das was für dich Gigi Gorgeous war, das warst du für mich in Deutschland. Du warst der erste Input in einer sehr entscheidenden Phase für mich, der mir wirklich geholfen hat, mit dem ich mich identifizieren konnte."

Alex glaubt sogar, nur dank Jolina den Mut gehabt zu haben, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen. Diese Worte erwärmten der YouTuberin das Herz. "Ich weiß, wie schön es ist, abgeholt zu werden und diese Person für dich gewesen zu sein, bedeutet mir unheimlich viel", freute sie sich.

