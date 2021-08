Was sagt Prinz Harry (36) zu der neuen Serie "The Prince"? In der Cartoonshow geht es um die britische Königsfamilie – und die wird darin gehörig auf die Schippe genommen. Harrys Rolle spricht dabei ausgerechnet sein neuer Nachbar und Kumpel Orlando Bloom (44), der sich für diese Entscheidung bereits rechtfertigen musste. Aber wie steht der Prinz selbst zu der Animationsserie über ihn?

"The Prince" stammt aus der Feder des TV-Autors Gary Janetti. In der Show Watch What Happens Live! verriet er nun, wie Harry auf die Animationsserie – und Orlandos Beteiligung daran – reagierte: "Ich weiß nicht, ob Harry irgendetwas darüber zu Orlando gesagt hat. Aber ich weiß, dass er vor der Premiere schon wusste, dass Orlando dabei ist und er schien es mit Humor zu nehmen."

Ob Harry sich die HBO-Max-Serie wohl auch privat ansieht? In dem Netflix-Hit The Crown geht es ebenfalls um die Windsors und diese Serie haben Harry und seine Meghan (40) sich jedenfalls angeschaut, wie er vor einigen Monaten im Interview mit Oprah Winfrey (67) verriet.

Getty Images Orlando Bloom im Juli 2021

Getty Images Gary Janetti in Pasadena, 2014

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

