Der Netflix-Hit The Crown hat in der Vergangenheit bereits für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt! Der Grund: Die Serie mit Emma Corrin, Josh O'Connor (30) und Co handelt auf fiktionaler Ebene von der Geschichte rund um die britische Königsfamilie. Doch die Royals selbst hüllen sich zu den Folgen größtenteils in Schweigen. Dass Prinz Harry (36) einige Folgen der Serie geschaut hat, ist allerdings kein Geheimnis mehr. Damit nicht genug: Herzogin Meghan (39) und Harry haben "The Crown" sogar gemeinsam geschaut!

Gegenüber Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) offenbarten Harry und Meghan jetzt im CBS-Interview, dass sie sich tatsächlich einige Folgen von "The Crown" angeschaut haben. "Guckt ihr auch 'The Crown'?", fragte Oprah geradeheraus. Daraufhin gab der Vater von Archie Harrison (1) einen ehrlichen Einblick in sein Privatleben – er antwortete: "Teilweise. Wir haben es teilweise gesehen." Seine Frau Meghan stimmte ihm nickend zu.

Doch was hält Harry denn dann eigentlich von der heiß diskutierten Netflix-Verfilmung? Im Gespräch mit US-Komiker James Corden (42) in dessen Format The Late Late Show gab der Prinz bereits eine Einschätzung zu "The Crown" ab und betonte dabei, dass es sich bei der Serie um Fiktion handle. "Es basiert lose auf der Wahrheit. Es ist natürlich nicht akkurat", teilte er seine Meinung.

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor) in "The Crown"

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

