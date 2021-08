Dagi Bees (26) Baby ist offenbar ein richtiges Energiebündel! Vor wenigen Wochen gab die YouTuberin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile hat sie etwas über die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich und kann ihren Nachwuchs auch schon spüren – und das nicht allzu selten. Dagis Kind ist inzwischen ganz schön aktiv geworden: Sie merkt dessen Bewegungen fast ununterbrochen!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige, dass sie bislang geglaubt habe, dass sich das Baby während der Schwangerschaft nur einmal am Tag oder am Abend vor dem Schlafengehen bemerkbar mache. "Aber nein. Es ist gefühlt 24/7 Party in meinem Bauch. Das ist krass. Jetzt gerade auch wieder. Das ist verrückt", schilderte die Beauty-Unternehmerin. Das scheint sie aber dennoch gerne in Kauf zu nehmen: "Es ist so ein schönes Gefühl."

Darüber hinaus gab Dagi ihren Fans ein weiteres Update und verriet, dass sie sich momentan in der 23. Schwangerschaftswoche befindet. Sie und das Baby haben offenbar keinerlei Beschwerden. "Uns geht es gut", fasste die Influencerin zusammen.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2020

