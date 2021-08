Love Island geht in die nächste Runde! Mit dabei ist in der sechsten Staffel unter anderem Jannik. Der gebürtige Kölner hat, anders als die Kandidaten Dennis Felber oder auch Lena Schiwiora, keinerlei Vorerfahrungen vor der Kamera. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 26-Jährige nun, wie es dazu kam, dass er sich bei der Datingshow angemeldet hat. Es hat tatsächlich mit Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28) zu tun.

Jannik erklärte Promiflash: "Ein Kumpel von mir hat damals auch bei einem Format mitgemacht. Ich habe bei ihm mitbekommen, wie das abgelaufen ist." Sein Buddy hätte vor zwei Jahren an Gerdas Staffel "Die Bachelorette" teilgenommen und für ihn hätte sich dessen Erfahrung bei einer Datingshow im TV nach viel Spaß angehört. Nach der Trennung von seiner damaligen Freundin hätte er sich dann gedacht: "Warum nicht?" Nun wolle er seine eigenen Erfahrungen bei einem Datingformat machen. Jannik betonte: "Aber an erster Stelle möchte ich natürlich jemanden kennenlernen und deswegen mache ich auch mit."

Seine Teilnahme an "Love Island" sehe er auch nicht als Startschuss für eine Karriere als Influencer. Er erklärte: "Das ist für mich jetzt erst mal nicht relevant. Für mich zählt nur, dass ich eine schöne Zeit habe, nette Leute und natürlich auch eine Frau kennenlerne."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

