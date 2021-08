Ob er jemals eine Frau findet? Bei Schwiegertochter gesucht suchte Nic bis zur vergangenen Folge noch nach der großen Liebe – leider vergebens! Seine beiden auserwählten Herzdamen Laura und Merle verließen schon nach einer kurzen gemeinsamen Zeit fluchtartig das Date, das an einem See stattfand, und damit auch die Show. Die doppelte Abfuhr scheint allerdings hart am Ego des Berliners gekratzt zu haben: Nic zog nämlich jetzt im Netz über Merle her!

Bei einer Fragerunde auf Instagram wählte Nic ziemlich harsche Worte. Vor allem Merle schien er auf dem Kieker zu haben: Die Singlefrau sei zwar seiner Wahrnehmung nach rein äußerlich schon attraktiv, an ihrer Persönlichkeit habe er aber keinen Gefallen gefunden. "Charakter macht halt eine Person auch hässlich", lästert er über die Beauty. Trotz der vermeintlichen anfänglichen Begeisterung für die 24-jährige Kandidatin, erklärte Nic weiter: "Auch bei ihr blieb der Wow-Effekt leider aus."

Nach Nics Enttäuschung im Hinblick auf Merle – und dem Abgang seiner zweiten potenziellen Partnerin Laura – stellt sich nun die Frage, ob der Außenhändler seine Entscheidung für die beiden Frauen bereut. Zumal er zuvor bereits Josi, die dritte Liebesanwärterin, heimgeschickt hatte. "Ich habe einfach die falsche Entscheidung getroffen", gesteht er. Der Junggeselle meinte nämlich fälschlicherweise ein Desinteresse seitens der Blondine wahrgenommen zu haben.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Nic mit Josi, Laura und Merle

TVNow "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Nic

TVNow Josi, Merle, Nic, Mama Jacqueline und Laura bei "Schwiegertochter gesucht"

