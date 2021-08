Nic bleibt vorerst auf dem Singlemarkt! Der 25-jährige Berliner sollte bei Schwiegertochter gesucht endlich sein großes Glück finden. Er und seine Mutter Jacqueline verfolgten den Plan, seinem Junggesellen-Dasein in der Datingshow ein Ende zu setzen. Die passenden Liebesanwärterinnen fand der Kaufmann in den Kandidatinnen Josi, Laura und Merle. Josi schickte er bereits nach Hause. Eine Fehlentscheidung? Bei den anderen Girls ist der Funke nämlich nicht übergesprungen. In der gestrigen Folge entschieden sich beide, freiwillig zu gehen – ein doppelter Korb für Nic.

Nach einem noch recht euphorischen Date zogen plötzlich dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Zunächst teilte Merle dem Fußballtrainer einer Kindermannschaft mit, dass sie nicht mehr weiter um sein Herz kämpfen möchte. "Ich denke, dass es miteinander für eine Beziehung nicht ausreicht", erklärte sie. Für Nic sei das kein Problem – denn auch er erwarte sich von der 24-Jährigen nicht mehr als Freundschaft. Was den Solomann vielleicht aber doch hart getroffen haben könnte: Nicht nur Merle hegte den Wunsch, auszusteigen. Direkt im Anschluss erklärte nämlich auch Laura, dass es zwischen ihr und dem Hundebesitzer nicht passt.

Am Ende gab sich Nic aber dennoch positiv und betonte, dass er sich nicht unterkriegen lässt. "Ich habe mir auf jeden Fall was anderes vorgestellt. Es fühlt sich so an, als hätte jeder mit jedem Schluss gemacht", führte er zwar aus – fügte aber positiv gestimmt hinzu: "Wir hatten zu unterschiedliche Ansichten vom Leben."

TVNow Josi, Merle, Nic, Mama Jacqueline und Laura bei "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW Nic, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2021

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Nic mit Josi, Laura und Merle

