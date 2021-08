Überraschende Liebes-News von Dominik Bobinger (31)! Seit Mittwochabend ist die Bachelorette-Reise für den Donauwörther offiziell beendet. Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) sah in ihm nicht ihren Mr. Right und schickte ihn nach Hause. Die Dreharbeiten zur Show liegen mittlerweile aber schon ein paar Monate zurück – und in Dominiks Liebesleben hat sich einiges getan. Im Gespräch mit Promiflash plauderte der Datingshow-Boy jetzt aus: Nach seinem Rauswurf hatte er eine Liaison mit Bachelor-Siegerin Mimi Gwozdz.

Nach ersten Gerüchten, dass sich der 31-Jährige und die Wahlkölnerin nähergekommen sind, bestätigte Dominik gegenüber Promiflash: "Ja, das stimmt, wir haben uns ein paar Tage gedatet und getroffen. Wir hatten eine echt gute Zeit zusammen und haben uns auch sehr gut verstanden." Die beiden hätten richtig viel miteinander lachen können und ihre Treffen stets genossen. Ein Paar sei aus ihnen aber schließlich nicht geworden.

Doch wie haben sich die Blondine und der Projektleiter überhaupt kennengelernt? Auch das verriet er im Interview: "Kennengelernt haben wir uns über Social Media, nachdem ich bei der Bachelorette ausgeschieden war. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge." Danach hätten sie ausgiebig miteinander geschrieben und telefoniert – bis es irgendwann spontan zum ersten Treffen gekommen sei.

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Dominik Bobinger

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Mimi Gwozdz

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Dominik Bobinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de