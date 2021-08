Bald ist Maxime Herbord (26) am Ziel angekommen! Die Influencerin verteilt in der aktuellen Staffel von Die Bachelorette die Rosen und hat von Woche zu Woche härtere Entscheidungen zu treffen. Den letzten vier Männern Max Adrio (32), Zico Banach (30), Dominik Bobinger (31) und Raphael Fasching (23) ist die Beauty ziemlich nahegekommen – es wurde bereits geknutscht, was das Zeug hält. Doch in die nächste Runde konnten nur drei von ihnen einziehen und Maxi musste von einem Mann Abschied nehmen: Sie schickte Dominik auf die Heimreise.

Während Zico und Max in der heutigen Episode schon aufatmen konnten, mussten der Bayer und Konkurrent Raphael noch etwas länger zittern. Beide hofften sehnlich darauf, die letzte Rose des Abends entgegennehmen zu dürfen. Die 26-Jährige machte es noch einmal ziemlich spannend und überreichte die begehrte Schnittblume schließlich an den Österreicher – für Dominik war der Bachelorette-Traum damit geplatzt. "Du bist von Herzen gut – behalte dir das bei", gab Maxime ihm zum Abschied mit auf den Weg. Obwohl sie wunderschöne Momente mit dem Projektleiter teilen durfte, habe es am Ende nicht für mehr gereicht. "Ich habe gemerkt, dass er nicht zu 100 Prozent zu mir passt", erläuterte sie.

Für den 30-Jährigen kam das Aus allerdings doch recht überraschend. Er hatte nicht nur beim Treffen mit Maximes Mama und ihrer besten Freundin punkten können, sondern auch einen romantischen Nachmittag mit ihr verbracht. Bei dem Date kamen sich die zwei erneut näher und küssten sich innig. Allerdings hat die Brünette mittlerweile eben auch mit allen anderen verbliebenen Männern geknutscht – die Top Drei dürfen jetzt weiterhin auf ein Happy End hoffen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Maxime Hebord und die letzten vier Bachelorette-Kandidaten

Anzeige

TVNow Maxime Herbord und Dominik Bobinger bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNow Die Bachelorette-Jungs und Maxime beim Homedate mit Maximes Mutter und ihrer besten Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de