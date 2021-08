Calvin Kleinen (28) holt sich eine echte DSDS-Legende ins Boot. Nach seiner Temptation Island-Teilnahme widmete sich der Aufreißer in erster Linie seiner Musikkarriere. Nach seinem Hit "Eine neue Ex" veröffentlichte er von der Single einen zweiten Teil und erst kürzlich kam sein Song "Playa" auf den Markt. Nun startet Calvin ein neues musikalisches Projekt und zwar zusammen mit keinem Geringeren als DSDS-Star Cosimo Citiolo (39).

Im Interview mit Promiflash verraten die beiden Künstler, wie ihre Zusammenarbeit entstanden ist. "Wir verstehen uns sehr gut und wir haben immer Spaß und da dachte ich, wir machen mal ein Lied zusammen", erklärt Calvin. Ihr Partyhit "Alles egal" erscheint samt Musikvideo am 3. September. Die beiden würden einfach gut zusammen performen und Cosimos "Engelsstimme auf Autotune" würde gut zu seiner eigenen passen. Der Song sei eine Mischung aus Ibiza und Ballermann – genau das, was die beiden Männer verkörpern würden.

"Es war spontan, ich wusste, dass er Musik macht. Ich bin seit Temptation ein Fan von ihm, das, was er gemacht hat, war einfach lustig", meint Cosimo. Er habe Calvin nämlich einfach über Social Media angeschrieben. Seinen Fans gibt der Kampf der Realitystars-Kandidat einen kleinen Vorgeschmack, auf was sie sich freuen können. "Der Song ist einfach wie ein Orgasmus. Ich will nicht so viel sagen, man sagt ja, Eigenlob stinkt, aber ich glaube, der stinkt richtig, deswegen ist es auch was Geiles", schwärmt Cosimo von dem musikalischen Werk.

Calvin Kleinen

Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Cosimo, Ex-DSDS-Kandidat

