Aus der Traum vom Sieg! Heute Abend können die TV-Zuschauer zum letzten Mal einen Blick in den diesjährigen Promi Big Brother-Container werfen. Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31), Uwe Abel (51) und Papis Loveday (44) sind die übrigen vier Promis, die noch darauf hoffen können, den Titel und den Geldkoffer mit nach Hause zu nehmen. Kurz vorm Ziel lassen die Fans jetzt aber einen Promi enttäuscht von dannen ziehen: Papis bekam die wenigsten Anrufe, landete damit nicht auf dem Siegertreppchen und musste die Show als Viertplatzierter verlassen.

Nach etwas mehr als einer Stunde stand die erste Entscheidung der heutigen Liveshow an. Die Fans bekamen letzte 90 Sekunden, in denen sie in der App und via Telefon fleißig abstimmen konnten – dann verkündete der Große Bruder, welcher Star unverzüglich den Big Planet verlassen muss: Es traf Model Papis. Unter dem tosenden Applaus der Zuschauer und mit einem Lächeln auf dem Gesicht lief er daraufhin ins Studio ein und betonte: "Ich bin superstolz auf meinen vierten Platz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin froh, dass die Zuschauer meine Menschlichkeit gesehen haben."

Für die Promiflash-Leser steht der Sieger der aktuellen Staffel sowieso längst fest. In einer Umfrage gingen satte 43,8 Prozent der Votes an Bauer sucht Frau-Star Uwe. Melanie landete mit gehörigem Abstand hinter ihm auf Platz zwei – gefolgt von Köln 50667-Darsteller Danny. Papis sahen die Fans mit nur 10,5 Prozent der Stimmen auf dem letzten Platz. Die erste Einschätzung war demnach goldrichtig.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

