Dominic Harrison (30) hat es schon wieder getan! Der Influencer teilt mit seiner Community tagtäglich sein Leben. Dazu gehört nicht nur der Familien-Content mit seiner Frau Sarah (30) und ihren zwei Töchtern Mia Rose (3) und Kyla (1) – sondern auch sein regelmäßiger Besuch beim Tätowierer. Mittlerweile sind die Arme des Muskelmannes fast komplett zugestochen – offenbar soll sein ganzer Oberkörper mit Tattoos bedeckt sein: Denn nun zeigte Dominic sein neuestes Kunstwerk aus Tinte!

In seiner Instagram-Story präsentierte er stolz das Zwischenergebnis. Denn das Meisterwerk ist noch nicht vollendet. Dominics seitlichen Bauch nimmt nun ein XXL-Astronaut ein, der im Weltall schwebt. Darüber steht der englische Schriftzug "Prove them wrong" – auf Deutsch: Beweis ihnen das Gegenteil. Doch was genau fehlt jetzt noch bei dem Tattoo? "Die kleinen weißen Details kommen noch dazu. Dann kommt es noch krasser zur Geltung", erklärte er daraufhin.

Seine Liebste Sarah hat hingegen kein einziges Tattoo auf ihrer Haut. Auf Social Media erzählte sie auch warum: "Meine Eltern hatten es mir immer verboten, und als ich volljährig war, wollte ich nicht mehr." Außerdem habe Dominic genug Tätowierungen für sie beide, scherzte Sarah.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrisons neues Tattoo

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Juni 2021

