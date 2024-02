Bekommt schwangere Sarah Harrison einen Jungen oder Mädchen?

Pünktlich zum Valentinstag überraschten Sarah (32) und Dominic Harrison (32) ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Die beiden erwarten wieder Nachwuchs! Das ehemalige Playmate und der Influencer sind bereits Eltern zweier Kinder – Mia Rose hatte im November 2017 das Licht der Welt erblickt, 2020 folgte dann mit der Geburt von Kyla Töchterchen Nummer zwei. Bisher ist nicht bekannt, ob sich das Influencer-Paar über eine weitere Tochter oder über den ersten gemeinsamen Sohn freuen darf – die Fans haben jedoch eine Vermutung!

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 14. Februar, 16:30 Uhr] geht hervor, dass die Mehrheit der Leser vermutet, dass sich Mia und Kyla über einen kleinen Bruder freuen dürfen: Von 1.959 abgebenden Stimmen tippen 1.161 Leser, also 59,3 Prozent, auf einen Jungen. 798 Teilnehmer (40,7 Prozent) vermuten allerdings, dass die Familie um ein Mädchen erweitert wird.

Vor wenigen Monaten hatte Sarah weiteren Familiennachwuchs eigentlich ausgeschlossen. "Wir fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Ich finde zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben", erklärte sie im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de