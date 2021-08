Mike Blümer glaubt an seine Frau Melanie Müller (33). Die einstige Bachelor-Kandidatin schlägt sich seit mittlerweile etwa drei Wochen im Promi Big Brother-Haus durch – und jetzt ist der Sieg für die Musikerin zum Greifen nahe. Sie hat es gemeinsam mit ihren Konkurrenten Danny Liedtke (31), Uwe Abel (51) und Papis Loveday (44) ins Finale geschafft. Aber hat sie auch Chancen, als Siegerin hervorzugehen? Ihr Ehemann Mike glaubt im Promiflash-Interview jedenfalls fest daran.

"Melli war von Anfang an mit dem Herzen bei diesem Projekt dabei. [...] Sie hat sich mit allem, was sie hat, darauf eingelassen. Melli ist aber auch so: Wenn sie was macht, dann richtig! Melli ist ein sehr facettenreicher Mensch und hat das auch in jeder Sendung gezeigt", schwärmt Mike gegenüber Promiflash von seiner Liebsten. Die zweifache Mutter müsse ihre Mitstreiter zwar manchmal anmeckern, sei aber auch immer für sie da, wenn sie Trost brauchen. Melanie zeigte sich in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder von ihrer verletzlichen Seite – und das rechnet ihr ihr Mann hoch an: "Es hat mich überrascht, dass Melli auch so offen über ihr Seelenleben gesprochen hat. Das erfordert viel Mut. Sie ist authentisch, lustig und herzlich. Deshalb verdient sie in meinen Augen auch den Sieg."

Tatsächlich sind der Schlagersängerin in dem TV-Container so manches Mal die Tränen gekommen. Vor allem wenn es um die Eheprobleme zwischen ihr und Mike ging, wurde sie oft von ihren Emotionen übermannt. Für ihren Mann war es nicht leicht, seine Frau so zu sehen: "Das ist ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn man den Menschen, den man mit am besten kennt, live im TV sieht und ihm nicht beistehen kann. Das hatten wir zuletzt im Dschungelcamp vor vielen Jahren. Teilweise habe ich mir die Szenen erst mal gar nicht anschauen können. Das macht schon etwas mit einem."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidatin Melanie Müller

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller bei der Eröffnung der Imbissbude Grillmüller auf Mallorca

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

