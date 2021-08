Sie wollen ganz hoch hinaus! Tim Heister machte sich im deutschen Fernsehen durch seine Teilnahme bei Big Brother 2020 einen Namen. Im Anschluss sorgte er durch seine Beziehung mit Rebecca Zöller, die er im TV-Knast kennengelernt hatte, für Gesprächsstoff. Nun hat er sich seinen musikalischen Plänen gewidmet und mit Nico Grund und Pascal Bornkessel eine Boyband namens 3Sum gegründet. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrieten Tim und seine zwei Kollegen, wie es zur Bandgründung und der Wahl des Namens kam!

Nach "Big Brother" habe Tim seinen Wunsch, weiter in der Öffentlichkeit zu stehen, durch die Teilnahme in der "Greatnightshow" von Luke Mockridge (32) fortgeführt. Dort habe er auch seine jetzigen Bandkollegen Nico und Pascal kennengelernt. "Die Chemie hat auf Anhieb gestimmt, quasi Bromance auf den ersten Blick", schwärmte Nico gegenüber Promiflash von den Anfängen ihrer Freundschaft. Der Entschluss, eine eigene Boyband zu gründen, für den Fall, dass es in der TV-Show nicht klappt, stand dann schnell fest!

Daraufhin sei eins zum anderen gekommen: Songtexte schreiben, Musikvideo drehen und Choreografien einstudieren. Zweifel am Gelingen ihres Projekts scheint vor allem Tim nicht zu haben: "Der Punkt von Erfolg ist, dass man die Dinge durchzieht", macht der Beau selbstbewusst deutlich. Mit dem heutigen Release ihres ersten Tracks starten die Boys zuversichtlich ihren musikalischen Werdegang. "Wir sind auf alles Weitere gespannt und besonders, wie der Song ankommt", freut sich Pascal.

Und was genau hat es mit dem Namen 3Sum auf sich? Zwar sei Nico einem flotten Dreier generell nicht komplett abgeneigt – "Ich glaube aber nicht, dass es zu einer Dreierkonstellation in einem sexuellen Sinne kommen wird", meint er schmunzelnd. "Wir drücken mit unserem Namen eindeutig aus, dass wir auf Liebe stehen – Liebe, Liebe, Liebe!", stellt der einstige "Big Brother"-Kandidat klar. Mit der Namenswahl versuchen sie wiederum das Interesse der Menschen zu wecken. Das Publikum solle sich bei dem Bandnamen dann aber vor allem eines vorstellen: nämlich, dass sich drei Menschen lieben – so wie es Tim, Nico und Pascal tun.

Tim Heister, "Big Brother"-Kandidat 2020

Pascal Bornkessel, Nico Grund und Tim Heister

Pascal Bornkessel, Nico Grund und Tim Heister

Tim Heister, Nico Grund und Pascal Bornkessel

