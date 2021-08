Anna Wilken (25) und Sargis Adamyan (28) sind verheiratet! Nach sechs Jahren Beziehung verkündeten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Profifußballer im Mai ihre Verlobung. Im Spanien-Urlaub war der Kicker auf die Knie gegangen und hatte dem Model einen Antrag gemacht. Danach hatte die Beauty ihre Follower stets an den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben lassen. Nun war es endlich so weit: Anna und Sargis gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort.

