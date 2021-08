Promi Big Brother war eine harte Prüfung für Marie Lang (34). Die Kickbox-Weltmeisterin musste sich während ihrer Zeit im TV-Container umstellen – vor allem, was ihren Ernährungsplan und ihre Fitnessroutine angeht. So gab es oftmals lediglich Toast, Nudeln und Ketchup zu essen und nur auf dem Big Planet stand ein Crosstrainer für die Profisportlerin zum Trainieren bereit. Promiflash hat bei Marie nachgefragt, ob sie eine körperliche Veränderung bei sich bemerkt hat.

Ja, das hat sie tatsächlich, wie sie gegenüber Promiflash offenbarte: "Ich habe mich noch nicht auf die Waage gestellt, aber vielleicht kann ich dann auch in einer Gewichtsklasse niedriger starten." Dabei gab Marie sich wirklich Mühe, wenigstens ein bisschen zu sporteln, obwohl sie nur ein Outfit hatte und das nicht zu sehr vollschwitzen konnte. "Im Vergleich zu meinem richtigen Training ist das natürlich gar nichts und in Kombination mit dem Essen ist das für mich ne ganz krasse Umstellung gewesen", gestand die 34-Jährige. Deshalb sei jetzt auch der ein oder andere Muskel definitiv nicht mehr vorhanden.

Plant sie nun nach Promi BB die verlorene Trainingszeit wieder aufzuholen? Auf jeden Fall! "Also ich habe schon gemerkt, diese Bewegung und einfach was an der frischen Luft machen, das hat sehr gefehlt. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Meine Kondition ist, glaube ich, auch bei minus 50", erzählte Marie. Bis zu ihrem nächsten Kampf am 2. Oktober habe die Athletin aber vor, wieder topfit zu sein.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1/Marc Rehbeck Marie Lang bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / marie_lang_official Marie Lang im Mai 2020

Getty Images Kickboxerin Marie Lang in München im September 2020

