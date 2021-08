Heidi Klum (48) und ihre Tochter Leni (17) sind wieder gemeinsam unterwegs! Fast so oft wie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) sieht man die Laufstegschönheit in letzter Zeit mit ihrer Erstgeborenen. Nachdem ihr ältester Nachwuchs Ende 2020 den Sprung in die Öffentlichkeit gewagt hatte, bestritt Leni vor wenigen Wochen sogar ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich – auch das an der Seite ihrer Mama. Nun ist das Mutter-Tochter-Duo wieder zusammen auf Tour.

Via Instagram teilte Heidi ein Bild von sich und Leni. Darauf wirken die zwei sichtlich erschöpft. Die 48-Jährige ruht sich schlafend auf dem Arm ihrer Tochter aus. "Auf geht's!", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Die 17-Jährige zeigte sich auf ihrem Profil ebenso in Aufbruchstimmung und postete dort ein Foto mit ihrer Mama. Darauf wirken die Beautys deutlich wacher und posieren in einem Wagen. "Nichts wie los!", heißt es zu dem Bild.

Wohin es für sie geht, verraten die beiden Blondinen allerdings nicht – auch nicht, ob sie privat oder beruflich unterwegs sind. An das Jetset-Leben darf sich Leni aber vermutlich gewöhnen. Seit Beginn der Karriere läuft es für das Nachwuchsmodel bestens. Erst im Juli landete sie einen großen Werbedeal mit einer Hairstyler-Marke.

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

