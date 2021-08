Haben sich Loredana Zefi und ihr On-Off-Partner Mozzik nun endgültig getrennt? Die Rapstars durchlebten in den vergangenen Wochen und Monaten eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Trotz einiger Trennungen rafften sich die Eltern der kleinen Hana immer wieder zusammen und kamen sich wieder näher. Für ihr aktuelles Album "No Rich Parents" arbeiteten sie sogar zusammen – Fans hofften an dieser Stelle sogar schon auf ein Liebes-Comeback der Künstler – doch ist zwischen Lori und Mozzik jetzt alles aus?

Via Instagram sprach Loredana jetzt Klartext: "Wir sind einfach zwei Dickköpfe, die weder miteinander aber auch nicht ohneeinander können!" Besonders in der gemeinsamen Arbeit für das Album habe das Duo bemerkt, dass es gemeinsam lachen könne, aber es nicht für eine gesunde Beziehung reiche. "Ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, dieses Album zu machen und es einfach noch mal versucht haben", stellte die 25-Jährige klar.

Einen Rosenkrieg wie in Loredanas gleichnamiger Single wird es aber offensichtlich nicht geben. "Mozz und ich werden weiterhin im guten Kontakt bleiben. Er hat mir das schönste Geschenk meines Lebens gemacht", verriet die Unternehmerin und spricht dabei ihren gemeinsamen Nachwuchs an. "Spart euch die Vorwürfe von wegen 'Wir haben es doch gesagt'", appellierte Loredana an ihre Follower. Es sei zwar nicht immer alles rund gelaufen, doch dass sie und Mozzik sich mittlerweile so gut verstehen – das hätte nicht besser laufen können. Ob doch noch eine Reunion folgt? "Wahrscheinlich denkt sich jeder jetzt, die Loredana-Daily-Soap geht weiter, aber das ist leider das reale Leben", schrieb die Rapperin abschließend.

Anzeige

loredana / Instagram Loredana Zefi und Kindesvater Gramoz Aliu alias Rapper Mozzik, 2018

Anzeige

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de