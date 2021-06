Gehen Loredana Zefi und Mozzik etwa wieder gemeinsam durchs Leben? Im Dezember 2018 stand das Leben der beiden Rapstars plötzlich Kopf: Ihre gemeinsame Tochter Hana erblickte das Licht der Welt. Rund ein Jahr später folgte allerdings der große Schreck: Die Sängerin und der Musiker gaben ihre Trennung bekannt. Für ihre neue Single "Rosenkrieg" arbeitete das Duo vor wenigen Wochen allerdings erstmals wieder zusammen – sind Lori und Mozzik womöglich privat wieder ein Paar?

"Wir werden uns immer lieben und da spielt es keine Rolle, ob man zusammen ist oder nicht", reagierte Loredana auf die Nachfrage von Gastgeberin Palina Rojinski (36) in ihrem Podcast "Podkinski". "Wir verstehen uns einfach. Das ist das A und O. Wir respektieren uns, wir verstehen uns, wir haben eine Tochter zusammen", gab die 25-Jährige Einblicke in ihr Privatleben. Das gemeinsame Album "No Rich Parents" in Zusammenarbeit mit Mozzik sei in erster Linie für ihren Nachwuchs entstanden: "Wir wollen, dass sie auch sagt: 'Ihr dachtet alle, die werden nicht mehr zusammen funktionieren – hier habt ihr es!'"

Von einer Beziehung hat Loredana ganz genaue Vorstellungen. "Ich lege sehr viel Wert auf Respekt", stellte die "Checka"-Interpretin klar. Neben Ehrlichkeit und Dankbarkeit bedeutet ihr das in der Liebe besonders viel. "Wenn man den Respekt verliert – ich bin nicht so ein Mensch, der am nächsten Tag so tun kann, als wäre nichts", erklärte Loredana.

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / mozzik Mozzik, Rapper

Instagram / loredana Loredana, Musikerin

