Happy Birthday, kleiner Avi! Im August 2019 waren Wolke Hegenbarth (41) und ihr Partner Oliver Vaid zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn ist natürlich der ganze Stolz der Schauspielerin, dennoch hält sie ihn weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch anlässlich seines zweiten Geburtstages machte die 41-Jährige jetzt eine Ausnahme – und widmete Avi eine rührende Botschaft in den sozialen Medien.

"Wow! Das waren die längsten und gleichzeitig kürzesten Jahre meines Lebens!", beginnt sie ihren Beitrag auf Instagram. "Lieber Avi, ich gratuliere dir herzlich zu deinem zweiten Geburtstag. Bist du eine coole Socke!" Weiter schwärmt Wolke: "Kitschig aber wahr: Ich hätte mir kein tolleres Kind wünschen können! Du rockst! Bleib so herrlich gelassen und in dir ruhend. So weich und klug. So witzig und froh."

Abschließend schreibt die stolze Mami: "Wir freuen uns, dich aufwachsen zu sehen. Und wünschen uns, dich dabei möglichst wenig zu stören. Denn du bist komplett und perfekt so wie du bist. Mit und in Liebe, deine Eltern." Zusätzlich veröffentlichte Wolke eine Diashow mit lauter zauberhaften Fotos von Avis Geburtstagsparty: Der kleine Mann durfte sich über eine Feier mit Dschungel-Motto, coole Geschenke und eine Torte mit Schokoglasur freuen.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi und ihrem Partner Oliver

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Sohn im März 2021

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Sohn im Juli 2020 in Berlin

