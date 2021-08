Diese beiden Love Island-Kandidaten bringen keinerlei Beziehungserfahrung mit in die Sendung. Ab kommenden Montag wird auf RTL2 wieder geflirtet, was das Zeug hält. Jetzt sind endlich die neuen Singles bekannt. Auch Robin Widmann und Jessica Gjata wollen sich in der Kuppelshow verlieben. Der muskulöse Bürokaufmann und die hübsche DJane haben eines gemeinsam: Sie waren noch nie in einer festen Beziehung.

Im Promiflash-Interview gab Robin zwar an, dass er noch nie ein ernsthaftes Liebesverhältnis hatte. Erfahrungen mit Frauen habe der 24-Jährige aber schon so einige gemacht – und zwar sowohl gute als auch schlechte. Ein Womanizer ist er jedoch nicht. Die Damen, mit denen er etwas hatte, könne der Augsburger an einer Hand abzählen. "Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt auf diesem Umweg, die Frau für mich finden würde", erzählte Robin.

Auch bei Jessica hat es bisher nie für etwas Festes gereicht – Grund dafür sei ihr DJ-Job. "Das Nachtleben ist ja schon ein bisschen anstrengender", meinte die 23-Jährige im Promiflash-Gespräch. In der Regel arbeitet sie am Wochenende, manchmal auch mittwochs und donnerstags. Potenzielle Partner hätten damit bisher immer ein Problem gehabt. "Der andere Aspekt war, dass sie das nicht cool fanden, dass man da steht, selbstbewusster ist, irgendwie auch über einem steht und mit vielen männlichen Personen im Kontakt ist", führte Jess weiter aus.

Dass sie noch keinen Freund hatte, stört die Brünette aber keineswegs. Immerhin wolle sie nicht mit irgendwem eine Beziehung eingehen. "Ich denke, es ist umso schöner, auf den Richtigen zu warten", zeigt sie sich von ihrer romantischen Seite. Komplett unerfahren ist Jess aber nicht. "Ich bin natürlich schon auf Dates gewesen", verriet sie. Es habe jedoch von ihrer Seite nie so wirklich gepasst.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Magdalena Possert Robin, Islander 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Jessica Gjata, DJane

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Jessica

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

