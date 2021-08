Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) machen kein Geheimnis daraus: Sie lieben sich nach wie vor heiß und innig! Seit drei Jahren sind die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist jetzt schon ein Paar – zwei davon verheiratet. Doch aufgrund ihrer regelmäßigen Liebesbekundungen im Netz könnte man meinen, die beiden wären frisch verliebt: Jetzt widmete Heidi ihrem Mann einmal mehr eine romantische Botschaft.

Das Topmodel macht aktuell gemeinsam seiner Tochter Leni Klum (17) und seinem Ehemann Venedig unsicher. Von dort aus veröffentlichte die 48-Jährige jetzt ein hübsches Pärchenfoto auf Instagram: Heidi und Tom posieren hier vor einer imposanten Kulisse in dem italienischen Städtchen und sind ganz kurz davor, sich zu küssen. Was der Laufstegschönheit in diesem Moment wohl durch den Kopf geschossen ist? In der Bildunterschrift verrät sie es: "Ich liebe dich so sehr!"

Mindestens genauso eindrucksvoll wie ihre Umgebung sind Heidi und Toms Outfits auf dem Foto! Die GNTM-Chefin trägt hier ein schillerndes silbernes Abendkleid mit der dazu passenden Clutch und einem XXL-Collier. Auch ihr Liebster kann sich in seinem orangefarbenen Zweireiheranzug wirklich sehen lassen! Der Anlass für ihre Hammer-Looks? Ein Event der Luxusdesignermarke Dolce & Gabbana.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Venedig

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de