Lizzo (33) ist offenbar unersättlich! Die Musikerin ließ zuletzt keinen Zweifel daran, in Hollywood-Star Chris Evans (40) ihren Traumtypen gefunden zu haben: Immer wieder flirtete die "Juice"-Interpretin den "Captain America"-Darsteller offensiv im Netz an und scherzte zudem schon über gemeinsame Babys. Doch nun hat die kurvige Beauty wohl ein neues Objekt der Begierde gefunden: Lizzo baggert jetzt ganz offen Niall Horan (27) an!

Vor einigen Tagen durfte der einstige One Direction-Star als Gastmoderator durch die "Jimmy Kimmel-Show" führen und Lizzo als Gast begrüßen. Im Videointerview begann der Sänger dann, seine Kollegin mit Komplimenten wie "schöne Frau" zu bezirzen – zur Freude der 33-Jährigen. Die Songwriterin zeigte sich von dem Blondschopf ganz angetan und flirtete mit einem One-Direction-Wortwitz: "Das ist der sexieste Anruf, den ich je gemacht habe. Ich glaube, du gibst mir eine 'One Erection'!"

Ob Lizzo wohl Chancen bei dem Iren hätte? Immerhin ist derzeit nicht bekannt, ob Niall in festen Händen ist oder doch solo. Im vergangenen Herbst hatte es aber noch Gerüchte gegeben, der X Factor-Star sei mit der süßen Britin Amelia Woolley zusammen.

Getty Images Lizzo bei den Naacp Image Awards, 2020

Getty Images Der Sänger Niall Horan im Dezember 2019

Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

