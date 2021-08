Bald muss sie ganz ohne ihre große Schwester auskommen! Prinzessin Sofía von Spanien (14) und ihre ältere Schwester Leonor (15) sind eigentlich sehr oft im Doppelpack unterwegs. Die beiden Töchter von König Felipe (53) und Königin Letizia von Spanien (48) stärken sich bei offiziellen Terminen gerne gegenseitig den Rücken und scheinen ein tolles Verhältnis miteinander zu haben. Doch damit soll bald Schluss sein! Sofía wird sich von Leonor verabschieden müssen, denn Letztere geht bald auf eine neue Schule im Ausland.

Ab dem 8. September dieses Jahres soll Kronprinzessin Leonor laut Gala ihre Ausbildung am UWC Atlantic College in Großbritannien starten. Dort wird sie unter anderem auf eine royale Kollegin treffen, nämlich die mittlere Tochter des niederländischen Königspaares, Prinzessin Alexia (16). Derweil bleibt Sofía allerdings zu Hause in Spanien und beginnt die dritte Klasse der Sekundarstufe an einer Madrider Schule namens Santa María de los Rosales. Eine sicherlich ungewohnte Situation für die 14-Jährige, da sie dort bisher gemeinsam mit ihrer großen Schwester unterrichtet wurde.

Bevor der neue Lebensabschnitt der Prinzessinnen beginnt, machten sie Mitte des Monats mit ihren Eltern noch mal Urlaub auf Mallorca. In sommerlichen Looks besuchten Sofía, Leonor, Letizia und Felipe dabei das Interpretationszentrum der Serra de Tramuntana. Mit Leonors Auslandsaufenthalt war das möglicherweise einer der letzten gemeinsamen Auftritte der spanischen Königsfamilie für geraume Zeit.

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien und Prinzessin Sofía von Spanien bei einer Baumpflanzaktion, Juli 2021

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien mit ihren Töchtern Leonor und Sofía auf Mallorca

