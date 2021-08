Ist das die stylishste Royal-Familie ever? Königin Letizia (48) von Spanien gilt seit Jahren als Fashionista. Schon lange macht sie königlichen Damen wie Herzogin Kate (39) oder Königin Máxima (50) in Sachen Style Konkurrenz. Diese Fashion-Affinität hat aber wohl auch auf ihre gesamte Familie abgefärbt, wie aktuelle Bilder nun unter Beweis stellen: Die spanischen Royals machten Mallorca in ziemlich sommerlichen Looks unsicher!

In der vergangenen Woche verbrachte die Königsfamilie eine Auszeit auf der beliebten Baleareninsel im Mittelmeer. Dieser kleine Urlaub wurde aber auch für öffentliche Auftritte genutzt, bei denen Letizia und Felipe (53) mit ihren Töchtern Leonor (15) und Sofía (14) eine ziemlich gute Figur machten: In aufeinander abgestimmten Looks besuchten die vier das Interpretationszentrum der Serra de Tramuntana. Nur wenige Tage darauf verzückten die spanischen Royals erneut mit ihren Sommer-Outfits. Vor allem die Töchter stahlen in ihren luftigen Styles ihren Eltern beinahe die Show.

Leonor und Sofía müssen sich aber schon lange nicht mehr an der Seite ihrer Eltern verstecken. Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden nämlich ihren ersten öffentlichen Solo-Auftritt. Im Partnerlook hatten die Blaublüter für den guten Zweck Bäume gepflanzt.

