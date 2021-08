Sila (35) und Samuel Sahin-Radlinger (28) stehen schwere sechs Monate bevor! Die einstige GZSZ-Schauspielerin und der Profi-Torhüter, der gerade für den SV Ried auf dem Platz steht, heirateten im Juni 2016. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Söhne. Jetzt kommt zu seinen Pflichten als Ehemann, Vater und Profikicker noch eine weitere Aufgabe für Samuel dazu – der Hottie muss den Wehrdienst antreten.

Ja, richtig gehört: Der 28-Jährige wird zum Wehrdienst eingezogen, da in seiner Heimat Österreich immer noch die Wehrpflicht besteht. Diese beträgt sechs Monate. Der Bescheid kam, kurz nachdem die beiden mit den gemeinsamen Söhnen zurück in Samuels Geburtsland gezogen sind. "Wir haben es irgendwie verpeilt. Mein Mann hat einen Brief bekommen und wir waren doch etwas überrascht. Ich habe zu meinem Mann gesagt: 'Schatz, ich würde dir das so gerne abnehmen'", erzählte die einstige Nachtschwestern-Darstellerin.

Da Samuel die letzten zehn Jahre nicht in Österreich gelebt hat, wurde er erst nach seiner Rückkehr eingezogen. Damit hat der Hobby-Gitarrist nun sehr lange Tage. "Samuel steht jetzt jeden Morgen um 5 Uhr auf und fährt in die Kaserne. Danach geht’s zum Training. Und am Wochenende hat er auch noch Fußballspiele. Aber immerhin: Er darf zu Hause schlafen", schilderte Sila den neuen Tagesablauf ihres Ehemanns.

Anzeige

ActionPress/ Daniel Scharinger Profikicker Samuel Radlinger

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila und Samuel Sahin-Radlinger

Anzeige

Bildbyran via ZUMA Press / Zuma/ ActionPress Samuel Radlinger, 2018

Anzeige

Glaubt ihr, dass Samuel als unter einen Hut bringen kann? Ja, das wird er schaffen! Das wird sich zeigen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de