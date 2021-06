An diesen Tag denkt Sila Sahin (35) wohl nur zu gerne zurück. Vor fünf Jahren heiratete die Schauspielerin die Liebe ihres Lebens: Samuel Radlinger (28). Bei einer wunderschönen Zeremonie gaben sie sich das Jawort. Seitdem wurden die beiden Eltern zweier Kinder und wirken immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Anlässlich ihres Jubiläums postete die gebürtige Berlinerin jetzt auch eine private Aufnahme der Feierlichkeiten.

"Alles Liebe zum Hochzeitstag, Baby", schreibt Sila zu einem Schnappschuss von sich und Samuel auf ihrem Instagram-Account. Wie sie verrät, sei das eines ihrer Lieblingsbilder. Es beschreibe das Leben an der Seite ihres Schatzes außerdem perfekt. Und kein Wunder, dass die 35-Jährige das Foto liebt, immerhin zeigt es den ersten Tanz von sich und Samuel als Mann und Frau. "Das war unser erster Tanz, mit dem wir die Tanzfläche eröffnet haben, gell? Könnt ihr erkennen, welcher Tanz es sein könnte? Er kann übrigens richtig super türkisch tanzen", verrät die einstige GZSZ-Darstellerin.

Der Aufforderung zum Rätselraten kommen ihre Follower nur allzu gerne nach. So fachsimpeln sie in der Kommentarspalte von Silas Beitrag, was sie und ihr Gatte wohl aufs Parkett legen. Sie können sich allerdings nicht einigen – dafür sind sie sich sicher, dass das Brautpaar zu "Ankaralı Coşkun" von Erik Dalı tanzt.

Instagram / diesilasahin Schauspielerin Sila Sahin mit ihrem Ehemann Samuel Radlinger und ihren Söhnen

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Dubai im Juni 2021

Instagram / samuelradlinger30 Samuel Radlinger und Sila Sahin

