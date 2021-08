Ist Till Adam (32) tatsächlich verliebt? Nach dem Ex on the Beach-Drama und der anschließenden Trennung von seiner On-Off-Freundin Hanna Annika (23) wollte es der Bademeister in Sachen Liebe erst mal langsam angehen lassen. Bei einem Stadionbesuch traf er dann aber auf Johanna, die ihm offenbar ziemlich den Kopf verdreht hat. Mit der Blondine wurde Till sogar von Promiflash-Lesern beim Händchenhalten gesichtet. Doch ist es zwischen den beiden jetzt schon so richtig ernst? Zumindest zeigt der TV-Star die Beauty aktuell vermehrt im Netz.

Schon vor einigen Tagen hatte der 32-Jährige verraten, dass er seine aktuelle Datepartnerin im Stadion kennengelernt habe – und sie ihn besonders dadurch überrascht habe, dass sie sich nichts aus der Meinung anderer über ihn gemacht habe. Ein offizielles Pärchen-Outing gab es von den beiden bisher allerdings nicht. Tatsächlich scheinen Till und seine vermeintliche Liebste aber ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen: Zum ersten Mal zeigte er Johanna jetzt nicht nur auf einem Foto, sondern auch in einem Videoclip auf Social Media. In dem Instagram-Beitrag saßen die zwei zusammen auf dem Bett und amüsierten sich über einen Zeitungsartikel, in dem es um ihre noch frische Liebe geht.

Für seine Fans, die offenbar mehr als interessiert an Tills Liebesleben sind, hatte der Datingshow-Dauergast auch noch ein kleines Schmankerl: Er postete ein gemeinsames Foto mit Johanna. Auf dem Bild lächeln die beiden in die Kamera und scheinen die Zweisamkeit sichtlich zu genießen.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Juli 2021

Instagram / tilladam23 Till Adams Flamme Johanna

TVNow/ Frank Fastner Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

