Ausgerechnet Kuppelshow-Profi Till Adam (32) hat es im Dating-Leben schwer? Der Realitystar hat sich schon – mehr oder weniger erfolgreich – durch einige TV-Formate geflirtet. Abseits der Kameras fällt es dem Bademeister inzwischen aber offenbar nicht leicht, Frauen kennenzulernen und das soll an seiner Ex Hanna Annika (23) liegen. Seit ihrem vernichtenden Statement zu ihrer Beziehung mit Till sind viele Frauen von dem Muskelmann abgeschreckt.

Zwischen seinen Flirt-Show-Abstechern haben Till und Hanna eine ziemlich turbulente On-Off-Beziehung geführt. Die endete mit einer heftigen Abrechnung der Blondine, bei der sie ihrem Ex schwere Vorwürfe gemacht hat. Die Auswirkungen dieses Statements spürt der Tattoo-Fan bis heute: "Es ist ehrlich gesagt, sehr schwer, jemanden kennenzulernen, wenn die Ex-Freundin (Hanna) ein Statement öffentlich postet und dort nicht ein gutes Wort an mir lässt. Sie hat mir dort schwere Vorwürfe gemacht, die keine Frau erleben möchte. [...] Ich finde es einfach schade, wenn einem aus der früheren Beziehung Steine in den Weg gelegt werden", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Auch die Frau, die er vor Kurzem datete, hätte sich davon beinahe abschrecken lassen. "Natürlich hat das auch mein Date gesehen und war kurz davor, sich nicht mehr mit mir zu treffen. Zum Glück hat sie mich aber ganz anders kennengelernt und überhaupt nicht so, wie von meiner Ex beschrieben. Und sie gibt nichts darauf, was andere Menschen so reden", erzählte er. So kam es also doch noch zu dem Treffen mit der unbekannten Blondine.

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

TVNow/ Frank Fastner Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Instagram / tilladam23 Till Adam mit seinem Date

