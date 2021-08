Die Vorfreude dürfte bei Dagi Bee (26) und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) riesig sein! Anfang August ging die YouTuberin mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Netz-Beauty und der Creative Director werden zum ersten Mal Eltern. Mittlerweile befindet Dagi sich schon in der 23. Schwangerschaftswoche. Auch das Geschlecht kennt das Paar bereits, behält es aber noch für sich. Konnten die werdenden Eltern sich denn schon auf einen Namen festlegen?

Das wollte ein Fan jetzt von der 26-Jährigen in einer Instagram-Fragerunde rund um ihre Schwangerschaft wissen. "Ist gar nicht so einfach. Wir haben unsere Favoriten, aber nichts Festes", verriet Dagi daraufhin. Sie sei selbst ganz gespannt, welcher Name es final wird.

Aber sind die beiden denn nun auf der Suche nach einem Jungen- oder einem Mädchennamen? Obwohl das Paar daraus noch immer ein Geheimnis macht, glauben Fans das Geschlecht schon enttarnt zu haben. In einem YouTube-Video shoppen Dagi und Eugen unter anderem Socken mit Rüschchen. Einige sahen das als ein Indiz für ein Töchterchen.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de