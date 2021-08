Was ist bei Aurelia Lamprecht los? Die Love Island-Bekanntheit hält ihre Follower auf Social Media eigentlich immer auf dem Laufenden. Seien es heiße Schnappschüsse aus dem Urlaub oder Einblicke in ihr alltägliches Leben – ihre Community ist normalerweise immer up to date. Doch nachdem sie sich zunächst wie gewohnt über den Tag bei ihren Fans gemeldet hat, kündigt sie auf einmal unerwartet ihren Rückzug an!

"Ich werde mich einige Zeit zurückziehen, aus gesundheitlichen Gründen auf ärztlichen Rat. Ich bitte euch, das zu akzeptieren und zu respektieren, damit ich ganz bald wieder für euch da sein werde", teilt Aurelia in ihrer Instagram-Story beunruhigende Zeilen. Was genau passiert ist oder wie ernst die Situation ist – das behält die Frankfurterin für sich.

Zuletzt hatte es Aurelia auf jeden Fall nicht leicht. Vor einigen Tagen sprach sie offen darüber, dass sie gerade sehr viele Hassnachrichten erreichen würden. "Ich werde es natürlich zur Anzeige bringen. Ich werde nach meinem Urlaub zur Polizei gehen, weil es jetzt auch langsam reicht", betonte sie. Ihr würden User sogar Gewalt androhen.

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im August 2021

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht in Frankfurt im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de