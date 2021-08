Max Schnabel (23) ist jetzt ein Blondschopf! Den attraktiven Reality-TV-Darsteller kennen die Zuschauer aus Formaten wie Köln 50667 oder im vergangenen Jahr von Ex on the Beach. Dabei wickelte er die Frauen meist mit seinen dunkelbraunen Haaren und seinem Traumkörper um den Finger. Doch von einem dieser Merkmale mussten sich die Fans des Stuttgarters nun verabschieden. Max verriet gegenüber Promiflash, dass er sich die Haare blondiert habe – aber warum?

Den Grund, wieso sich der 23-Jährige nun von seiner dunklen Mähne trennte, erklärte er Promiflash: Max wolle nämlich sein Angebot an Frauen erweitern. "Ich hatte mein ganzes Leben lang dunkle Haare und hatte auch immer eine gute Auswahl an Frauen", begann der Muskelmann zu berichten. Trotzdem habe es nie wirklich für etwas Langfristiges und etwas Ernstes gereicht. "Daher hab ich mir über Nacht mal so meine Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, mir die Haare blond zu färben, um die Auswahl etwas zu vergrößern", verriet er im Anschluss.

Er selbst sei gespannt, was die neue Haarfarbe – abgesehen von seinem Aussehen – für ihn verändern werde. Womöglich bedeute die neue Frisur auch neues Glück für den Temptation Island-Verführer. Dabei sei er jedoch auf keinen speziellen Typ einer Partnerin fokussiert. "Es gab keine spezielle Frau, die ich damit erregen wollte. Ich möchte allgemein alle Frauen erregen", versicherte Max abschließend.

Privat Max Schnabel im August 2021

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-Star

Instagram / maxpirna Max Schnabel, TV-Persönlichkeit

