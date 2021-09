Sarah fand zwar nicht bei Love Island die große Liebe, doch kurz nach ihrem Exit aus der Show lernte sie einen neuen Mann kennen. In der Kuppelshow wurde die 23-Jährige zusammen mit Islanderin Sina von den Zuschauern rausgewählt, weil die beiden nicht genügend in die Flirtoffensive gegangen waren. Jetzt angelte sich Sarah kurz nach ihrem Rauswurf einen neuen Mann – und er dürfte Reality-Fans bereits bekannt sein.

Sarah datet jetzt den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer Max Schnabel (23). Der Laiendarsteller sprach nun mit Promiflash über seine neue Liebelei mit der "Love Island"-Beauty: "Wir verstehen uns sehr gut und lernen uns aktuell kennen. Wir sind auf einer Wellenlänge." Max erzählte, dass Sarah sich ihn als Granate bei "Love Island" gewünscht hätte. Er schwärmte: "Wir haben ein sehr vertrautes Verhältnis. Wir verbringen jeden Moment miteinander." Ob es zwischen den Reality-TV-Darstellern etwas Ernstes ist, können sie bisher aber noch nicht sagen.

Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Sarah und Max sich kennengelernt haben? Der ehemalige Temptation Island-Kandidat erklärte: "Ich habe die ersten Folgen 'Love Island' verfolgt, nur bis Sarah rausgeflogen ist." Danach habe er sie direkt angeschrieben und sich schon kurz darauf in Stuttgart getroffen.



“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

