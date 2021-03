Ob dieser Liebesanwärter Bianca Balintffys Tränen trocknen könnte? Die schöne Rheinbergerin versucht aktuell, bei Love Island einen passenden Partner zu finden. Adriano Monaco stach ihr auch sofort ins Auge, doch der 26-Jährige trennte sich nun von ihr, weil sich seine Gefühle nicht weiterentwickelt hätten – für Bianca ein Schlag ins Gesicht. Sie leiden zu sehen, fällt besonders Ex-Temptation Island-Verführer Max Schnabel (23) schwer. Er hat sich deshalb jetzt als Tröster angeboten.

Auch Max verfolgt die aktuelle Staffel am Bildschirm mit. "Die arme Bianca... Die hübscheste Frau in der Villa, und dann schafft es niemand, sie zum Lächeln zu bringen", schrieb der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story zu einer Szene, in der die 23-Jährige weint. Anschließend erklärte er: "Ich finde Bianca extrem sympathisch. Optisch ist sie eine sehr, sehr attraktive Frau, deshalb finde ich es schade, dass das Castingteam es nicht geschafft hat, einen Mann zu finden, der an ihrer Seite bleiben möchte, der es ernst meint."

Schlecht reden wolle Max über Adriano aber nicht – der Münchner sei ein cooler Typ. Trotzdem ärgere ihn die Situation sehr. "Ich finde es einfach nur schade. Ich wäre gerne in der Villa gewesen und hätte mich ein bisschen besser um Bianca gekümmert", betonte der Hottie.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Adriano und Bianca bei "Love Island"

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-Star

RTLZWEI / Paris Tsitsos Adriano und Bianca bei "Love Island" 2021

